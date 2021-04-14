РИАМО - 14 апр. В столице выздоровел после коронавирусной инфекции еще 1751 человек, также за сутки умерли 52 пациента, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявлено 1837 новых случаев заражения. Госпитализирован 991 человек.

Всего число вылечившихся от инфекции в городе выросло до 964 837 человек. С начала пандемии скончались 17 412 пациентов.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от окронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах. Со среды начали работать два новых выездных пункта вакцинации от Covid-19 в ТЦ «ВТБ Арена Плаза» и на фуд-корте ТЦ «Подсолнухи». Прививки делают в порядке живой очереди.

Желающим сделать прививку следует взять с собой паспорт и, при наличии, полис ОМС.

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