РИАМО - 14 апр. После зимнего периода самыми популярными у жителей подмосковного Реутова на портале «Добродел» стали темы, связанные с благоустройством общественных пространств, высадкой зеленых насаждений и ямочным ремонтом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«С начала года мы отработали почти 1,5 тыс. вопросов жителей нашего города, при этом отложенных и просроченных ответов нет! Чаще всего звучат темы уборки территорий, текущего ремонта во дворах, благоустройства общественных мест и ремонта дорог», - написал Каторов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что по каждому виду работ составлен план, которого должны придерживаться ответственные за определенный блок. При этом большинство поступающих вопросов отрабатывается день в день, уточнил глава Реутова.