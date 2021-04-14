РИАМО - 14 апр. Полицейские задержали двоих молодых людей, которые запрыгнули на крышу вагона поезда на Филевской линии метрополитена, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Два молодых человека в возрасте 20 лет и 23 года запрыгнули на крышу вагона для съемки видео, которое потом они планировали разместить в одной из популярных соцсетей.

Сотрудники полиции оперативно установили личности правонарушителей и задержали их.

В отношении задержанных составили административные протоколы. Также суд поместил их под арест.