РИАМО - 14 апр. За минувшие сутки в столице подтвердили 1837 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе было зафиксировано 1 053 768 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Горожанам напомнили, что при любых симптомах простуды следует оставаться дома и вызвать врача.

Сделать прививку от коронавируной инфекции можно в поликлиниках столицы, а также в выездных пунктах вакцинации.

Кроме того, в мегаполисе организовали вакцинацию маломобильных жителей на дому. Для этого было сформировано 66 бригад.

За сутки в РФ зафиксировали 8326 новых случаев Covid-19, при этом 13,9% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки скончались 399 пациентов с диагностированным коронавирусом, выздоровели 9447 человек.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 4 666 209 случаев заболевания, умерли 104 тыс. человек, врачи вылечили 4 291 223 пациента.

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