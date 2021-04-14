РИАМО - 14 апр. Мужчина, которого подозревают в убийстве в московском фитнес-клубе криминального авторитета Альберта Рыжего (Али Гейдарова), признал вину, передает ТАСС.

Ранее правоохранители задержали Матлаба Султанова 1984 года рождения, который, по версии СК, 12 застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в столице.

По словам источника агентства, в ходе допроса Султанов признался в убийстве Гейдарова, однако заявил, что это не заказное убийство, и никаких денег он за него не получал.

Криминального авторитета Рыжего расстреляли в столичном фитнес-клубе в ЖК «Алые паруса» 12 апреля. По данным СМИ, Али Гейдаров имел множество врагов в криминальном мире.

Видео задержания предполагаемого убийцы вора в законе Альберта Рыжего>>