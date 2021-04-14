РИАМО - 14 апр. В январе-феврале 2021 года предприятия, которые работают в сфере информационных технологий, принесли в городской бюджет свыше 20 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объем поступлений вырос на 11,2% — двузначные темпы роста, достигнутые в прошлом году, сохранились. В 2020-м цифра увеличилась на 12,2% — до 157,9 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом.

По словам министра правительства Москвы, руководителя городского департамента финансов Елены Зяббаровой, в 2020 году в ИT-сектор инвестировали 360,1 миллиарда рублей. Это 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал города.

В настоящее время в столице располагается около 70% отечественной ИТ-отрасли. В январе и феврале 2021 года ИТ-индустрия заплатила в городской бюджет 9,2 миллиарда рублей по налогу на прибыль организаций. Это на 21,4% выше аналогичных показателей прошлого года.

В 2020 году на 19,5% выросли отчисления ИT-индустрии по налогу на доходы физических лиц. Это на 14,7 миллиарда рублей больше показателей 2019 года. При этом в 2020 году чистый сальдированный финансовый результат работы предприятий индустрии информационных технологий составил 448,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом рост составил 44,8%.

Более 366 млн руб заложили в бюджет Москвы на развитие науки в 2021 году>>