РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В городском округе Мытищи задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 19-летнего местного жителя о том, что из его куртки украли мобильный телефон. Инцидент произошел в торговом центре на Шараповском проезде. Сумма ущерба составила более 85 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 23-летний местный житель. Имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.