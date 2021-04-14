РИАМО - 14 апр. Городскую больницу имени С.С. Юдина и городскую больницу №1 имени Н.И. Пирогова подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы внедрили ЕМИАС еще в двух ведущих многопрофильных стационарах города. <...> Таким образом, сегодня в Москве уже 34 стационара подключены к единой цифровой платформе здравоохранения», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время идут работы по подключению к ЕМИАС в 19 столичных стационарах. Все городские больницы планируют подключить к единой системе. Она обеспечивает комплексный подход к лечению пациентов, открывает новые возможности для врачей.

В больницах имени Н.И. Пирогова и С.С. Юдина установили современное программное обеспечение. Персонал получил доступ к электронным медицинским картам пациентов.