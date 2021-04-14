РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В городском округе Мытищи полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от местной жительницы о том, что с лестничной площадки в одном из домов на улице Колпакова похищен принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний местный житель. По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный велосипед возвращен заявительнице.