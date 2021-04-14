РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Новые пластиковые окна, обои, бытовая техника и многое другое появились в восстановленной после пожара однокомнатной квартире пенсионерки из Балашихи Надежды Ткаченко, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Трехэтажный дом №2 на Заводском проезде, где находится квартира Ткаченко, построен в 1954 году. После пожара летом 2020 года от ее квартиры почти ничего не осталось. Женщина пришла на личный прием к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову, и ее просьба о помощи в восстановлении жилья не осталась без ответа.

«Надежда Ткаченко обратилась с просьбой помочь ей восстановить квартиру. Пожилому человеку негде было жить. Мы обсудили этот вопрос с местными депутатами, которые выразили желание отремонтировать квартиру пенсионерке», — сказал Ефимов.

В однокомнатной квартире полностью заменены потолочные перекрытия, сделана перегородка из газоблоков, оштукатурены стены, поклеены обои, заменена электропроводка, отремонтирована крыша — жилье находится на последнем этаже. На кухне стоят газовая плита, мойка и стол, вместо старой газовой колонки установили электрический водонагреватель, а в ванной и туалете — новую сантехнику.

Ткаченко поблагодарила за проведенный ремонт и отметила, что ей все очень понравилось.

«Очень красивые и светлые обои, сантехника новая, газовая плита. Даже входную дверь мне поменяли. Спасибо депутатам, что откликнулись и сделали мне такой подарок!» — подчеркнула женщина.

Ремонт в квартире пенсионерки — пример адресной социальной помощи, которую в Балашихе оказывают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Депутаты от «Единой России» регулярно проводят встречи с жителями в общественных приемных партии на Парковой улице, 7 и в общественно-политическом центре Железнодорожного на Октябрьской, 11, а также в онлайн-режиме.