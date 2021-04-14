РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Стали известны победители и призеры турнира по киберспорту в рамках городского фестиваля «Студенческая весна» в Подольске, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

13 апреля в киберклубе United Gamers прошел турнир по киберспорту в рамках городского фестиваля. Студенты, в количестве двух человек от профессионального учреждения, соревновались в Counter-Strike: Global Offensive в формате лан-турнира.

Места распределились следующим образом: первое место завоевали студенты структурного подразделения №2 Подольского колледжа имени Никулина, второе место – студенты структурного подразделения №1 Подольского колледжа имени Никулина, а третье – студенты колледжа «Московия».