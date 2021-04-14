РИАМО - 14 апр. В почтовых отделениях в Подмосковье продолжается масштабный ремонт, «Почта России» начала модернизацию в 84 отделениях связи, сообщили РИАМО в пресс-службе макрорегиона Москва «Почты России».

До 1 августа в Подмосковье планируют отремонтировать более 300 почтовых отделений.

Обязательства по ремонту более 160 отделений готовы взять на себя главы городских округов, это касается отделений, расположенных в муниципальных помещениях.

Еще около 150 отделений модернизирует «Почта России» в течение этого года. К открытию готовятся также несколько новых отделений связи.

Жители быстрорастущих городов региона получат возможность пользоваться широким спектром почтовых услуг в шаговой доступности.