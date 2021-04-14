РИАМО - 14 апр. В 2021 году по упрощенной системе налогообложения в консолидированный бюджет Подмосковья поступит почти 50 млрд рублей, сообщила заместитель министра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.
В среду проходит расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.
В случае предоставления пониженных ставок выпадающий доход составит около 27 млрд рублей.
«Это значительные доходы муниципальных образований, которые на сегодняшний день органы местного самоуправления не могут позволить себе», - добавила Землякова.
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