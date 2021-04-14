РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет 8 иностранных граждан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ участковые уполномоченные полиции проверили квартиру на улице Октябрьской. 42-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 8 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Злоумышленнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.