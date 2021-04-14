РИАМО - 14 апр. Предварительной причиной ДТП с автобусом, который врезался в фонарный столб на Марксистской улице, мог стать инфаркт у водителя транспортного средства, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром в среду в районе д. 4 на Марксистской улице автобус №901 врезался в фонарь. Водителя зажало в кабине, ему помогли спасатели.

На текущий момент автобус отбуксирован с тротуара.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, в аварии пострадали семь пассажиров. Двух пассажиров автобуса доставили в больницу, остальные отказались от госпитализации.

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