РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 апр. К выполнению обязанностей советника главы городского округа Домодедово приступает Михаил Ежокин, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

До этого Ежокин возглавлял филиал компании «Россети Московский регион» – «Южные электрические сети». Теперь он будет курировать вопросы строительного блока, благоустройства, безопасности.

Для решения вопросов планируется открыть общественную приемную, куда можно будет обратиться за помощью.