РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. В парке «Малаховское озеро» подмосковных Люберец планируют построить кафе, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он проинспектировал парк «Малаховское озеро».

«Мы ставим задачу закольцевать тропиночную сеть вокруг озера. Помимо этого есть задача, чтобы здесь появились какие-то заведения, кафе, в которые люди могли бы прийти попить чая, пообедать или поужинать. Когда есть парковая зона, то здесь должно быть все, чтобы человек мог отдыхать», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что эти вопросы обсудили с инициативной группой, также вопросы вынесут на совет парка.

«После мы объявим конкурс, аукцион, он будет публичный. Та структура, которая выиграет, будет возводить кафе», - подчеркнул Ружицкий.