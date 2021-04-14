РИАМО - 14 апр. В Королеве задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте 2 кг наркотика метилэфедрона, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Полицейские остановили автомобиль такси, в котором находился мужчина. При личном досмотре у него в сумке было обнаружено и изъято 70 свертков с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли еще 85 свертков, два пакета с кристаллами, один с порошком и предметы для фасовки наркотиков.

По словам Петровой, исследование показало, что изъятое – метилэфедрон массой около 2 кг и псилоцибин. Последнее представляет собой психотропное вещество, его масса составила свыше 80 г.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.