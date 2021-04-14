РИАМО - 14 апр. Жителя столицы Александра Кобелева приговорили к 11 годам лишения свободы за склонение несовершеннолетней девочки к употреблению наркотиков, ребенок погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее судимого 20-летнего молодого человека признали виновным в склонении девочки 2005 года рождения к употреблению наркотических средств, повлекшим по неосторожности ее смерть, а также в незаконном сбыте наркотиков.

В ноябре 2020 года мужчина уговорил девочку попробовать наркотики, которые потом она стала употреблять систематически. В результате она скончалась от передозировки. В сумке погибшей обнаружили почти 2 г героина, который ей сбыл Кобелев.

Отбывать наказание по решению суда мужчина будет в колонии строгого режима.