РИАМО - 14 апр. Центр «Моспром» представил зарубежным покупателям новый продукт по поддержке экспортеров на выставке «Иннопром». Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая прошла 5-7 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Зарубежные покупатели познакомились с 15 высокотехнологичными решениями в области машиностроения и энергетических технологий на московском стенде. В течение трех дней предприятия столицы и Узбекистана провели свыше 150 встреч.
В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан составил 464,53 млн долларов. Это на 7,29% больше показателей 2019 года.
В минувшем году российская столица экспортировала Узбекистан промышленных товаров на 421,12 млн долларов. В сравнении с 2019 годом рост составил 5,89%.
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