РИАМО - 14 апр. Центр «Моспром» представил зарубежным покупателям новый продукт по поддержке экспортеров на выставке «Иннопром». Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая прошла 5-7 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный под ключ предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Зарубежные покупатели познакомились с 15 высокотехнологичными решениями в области машиностроения и энергетических технологий на московском стенде. В течение трех дней предприятия столицы и Узбекистана провели свыше 150 встреч.

В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан составил 464,53 млн долларов. Это на 7,29% больше показателей 2019 года.

В минувшем году российская столица экспортировала Узбекистан промышленных товаров на 421,12 млн долларов. В сравнении с 2019 годом рост составил 5,89%.