РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Более 10 видов плова и традиционных восточных сладостей предложат жителям и гостям Балашихи на мероприятии «Праздник плова», которое планирует провести в мае местная мусульманская религиозная организация «Иман», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Такое решение приняли на заседании комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Общественной палате округа.

В ходе дискуссии с руководителями национальных (этнических) объединений затрагивались вопросы о недопущении межнациональных конфликтов. В обсуждении вопросов толерантности приняли участие представители управления территориальной безопасности администрации Балашихи и руководитель армянской диаспоры округа Зограб Саакян.

Председатель комиссии Александр Кунец отметил, что единению лиц разных национальностей и вероисповедания могли бы способствовать мероприятия, нацеленные на историческую, духовную и семейную память людей.

Так, в мае в Балашихе местная мусульманская религиозная организация «Иман» планирует к проведению «Праздник плова». Жителям и гостям округа предложат более 10 видов плова и традиционных восточных сладостей. Выступят музыкальные коллективы из Татарстана и Азербайджана, чтецы продекламируют известных поэтов современности и прошлого.

В ходе заседания председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова вручила удостоверение консультанта-эксперта старожилу палаты Лидии Петровой. В дальнейшем именно коллегиальный совещательный орган, которым и является Общественная палата округа, станет консолидирующим центром против идеологии терроризма и экстремизма в любых ее проявлениях.

В текущем году на базе Общественной палаты проведены две межведомственных встречи с участием представителей территориальных органов МВД, ФСБ, городской администрации по вопросам сохранения межнационального мира и согласия.