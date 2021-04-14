РИАМО - 14 апр. Столичные следователи провели обыск в редакции независимого студенческого журнала Doxa и задержали несколько сотрудников издания, сообщает ТАСС.

«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему», – сказал адвокат Метелкина Сергей Тельнов.

Он подчеркнул, что еще не знает, в рамках какого уголовного дела был проведен обыск в редакции.

Адвокат также уточнил, что еще не ознакомился с протоколом и другими материалами дела.

По данным близкого к следствию источника агентства, кроме Владимира Метелкина, в рамках данного дела были задержаны Армен Арамян и Наталья Тышкевич.

По данным на сайте Doxa, Метелкин, Арамян и Тышкевич входят в состав редколлегии издания.