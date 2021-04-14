РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске нашли живой девочку, пропавшую более недели назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские Подольска разыскивали Дарью Кочергину 2007 года рождения, которая 6 апреля ушла из дома в деревне Сергеевка и пропала.