РИАМО - 14 апр. Утром в среду загруженность дорожной сети столицы составила 7 баллов из 10 возможных, пробки зафиксированы в центре мегаполиса, а также на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проблемы с движением появились на Третьем транспортном кольце и участках Садового кольца. Также проблемы наблюдаются на улицах Тверская, 1-я Тверская-Ямская, в районе станций метро «Сухаревская», «Таганская», «Арбатская», «Серпуховская», «Добрынинская» и «Октябрьская».

Сильные заторы образовались на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Рязанском проспектах.

Пробки наблюдаются на всех участках МКАД за исключением тех, что находятся на востоке, западе, северо-западе и юго-востоке.

Загруженность дорог может снизиться до 6 баллов к 11:00.