РИАМО - 14 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от новых автомобилей областной станции скорой помощи. 42 машины поступят в Балашиху, Домодедово, Истру, Королев, Красногорск, Люберцы, Раменский округ, Химки, Одинцово, Мытищи и Подольск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«У нас был тяжелый год, Covid, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи — в самые сложные дни было до 12 тысяч вызовов, в то время как обычно их 5-6 тысяч», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году будет закуплена техника, чтобы на линии работало около 800 машин. На 25% нужно увеличить число машин скорой помощи, чтобы все, кто нуждается в медпомощи, получали ее.

«Но ключевое — это фельдшеры, врачи, водители. Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит», — подчеркнул губернатор.

В этом году для областной станции скорой медицинской помощи закупили 167 машин. Ранее в городские округа передачи 54 автомобиля. Еще 71 автомобиль поступит до 7 мая. Машины отечественного производства класса В. 12 из них — это реанимобили, которые используют в экстренных случаях.

Все автомобили оборудованы электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии, аппаратами ИВЛ.

Планшеты для бригад скорой помощи

В 2020 году для областной станции скорой помощи закупили 140 автомобилей, в 2019 году — 76 машин. В прошлом году также купили свыше 630 планшетов для бригад скорой помощи.

«Планшеты сегодня есть у каждой бригады. На них моментально передается вызов, поступающий на центральный диспетчерский пункт. Мы не тратим время на диктовку, как раньше. Бригада сразу может проложить маршрут до пункта назначения. А пока она едет на вызов — еще и получить данные о пациенте в системе ЕМИАС», — сказал и. о. главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Папиянц.

По его словам, если пациенту нужна госпитализация, то по нажатию одной кнопки в планшете можно сделать запрос, куда его везти. Диспетчеры найдут стационар и отправят адрес на планшет, а в стационар поступит информация, что к ним везут пациента.

Цифровизация процесса

Все диспетчерские пункты и подстанции в Подмосковье подключены к защищенному каналу связи. Автомобили дополнительно оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием.

«Мы, со своей стороны, стараемся максимально автоматизировать процесс. Раньше все было на бумаге и заполнялось от руки. Сейчас стараемся это сделать в цифре для того, чтобы данные о госпитализации пациента уже попадали сразу в стационар. Понятно, что нам есть, к чему стремиться. Мы обязательно это будем делать», — подчеркнул Воробьев.

Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи Московской области обеспечивает централизованный контроль работы выездных бригад по территории области, их оптимальную маршрутизацию, направляя на вызов ближайшую бригаду, вне границ муниципалитета.

Автопарк областной станции скорой помощи

Московская областная станция скорой медицинской помощи включает 53 подстанции и 80 постов скорой медицинской помощи. В автопарк станции входит почти 900 машин. Автопарк обновили почти на 71% за 7 лет. Каждый год планируют приобретать по 95 машин. Таким образом, к 2025 году средний возраст автомобилей снизится до 3 лет.

«Новые автомобили позволят добираться нам до пациентов в более короткие сроки. В машинах установлено усовершенствованное оборудование, с которым удобнее работать. Например, аппарат ЭКГ с передатчиком — с его помощью можно сразу отправить пленку на кардиопульт для расшифровки», — отметил фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи города Домодедово Иван Тимощенков.

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