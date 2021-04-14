РИАМО - 14 апр. Автобус, который врезался в опору освещения в центре столицы, был отбуксирован с тротуара эвакуатором, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром в среду в районе д. 4 на Марксистской улице автобус №901 врезался в мачту освещения. Водителя, зажатого в кабине, достали спасатели.

По информации Главного управления МЧС России по Москве, в аварии пострадали семь пассажиров.

Два пассажира транспортного средства были доставлены в больницу, остальные отказались от госпитализации.

Видео момента ДТП с автобусом в Москве>>