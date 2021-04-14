РИАМО - 14 апр. Министерство науки и высшего образования РФ планирует провести эксперимент по обучению студентов вузов на основе предоставления образовательных сертификатов, пишет Nation News.

Эксперимент хотят провести в период с 2022 по 2024 годы. Ведомство уже разработало проект постановления правительства. Финальную версию представят на общественное обсуждение.

Планируется выдавать два типа сертификатов. Первый – для победителей школьных олимпиад всероссийского уровня, а также членов команд России, которые участвовали в международных олимпиадах.

Второй сертификат предназначен тем, кто уже учится в высшем учебном заведении с возможностью освоения отдельных дисциплин.