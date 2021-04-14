РИАМО - 14 апр. Специалисты начали подготовку к реставрации комплекса Симонова мужского монастыря XVI–XVII веков на Восточной улице, 4, и колокольни храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице, 18, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Колокольня на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. <...> Специалисты изучают ее состояние, а также архивные документы. По полученным данным они разработают проект реставрации», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, проект реставрации колокольни согласуют с Мосгорнаследием. Специалисты ведомства будут контролировать ход работ. Колокольня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Комплексу Симонова монастыря на юге столицы присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Перед началом реставрации специалисты оценят состояние восьми строений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Масштабные научно-исследовательские работы проведут в ближайшее время.

В 2020 году в столице отреставрировали более 100 объектов культурного наследия.

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