РИАМО - 14 апр. Число участников международной акции «Тотальный диктант» в Реутове с 2020 года выросло на 50% и составило в 2021 году 82 человека, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Реутов присоединился к международной акции в шестой раз. Главной площадкой проведения мероприятия стал торговый центр «Экватор», где ведущий актер театра «Ленком» и житель муниципалитета Андрей Сергиевский прочитал для собравшихся текст Дмитрия Глуховского.

«В этом году испытать свою грамотность решились 82 участника. Нас очень радует, что количество людей, пришедших на диктант, по сравнению с прошлым годом увеличилось. К сожалению, в 2020-м из-за пандемии нам пришлось сделать закрытую площадку, на которую смогли попасть около 35 участников. В этом году площадка была открытой, и мы приняли всех желающих», – отметила городской координатор акции Мария Соколова.

Работы жителей наукограда оценивали представители экспертной комиссии, состоящей из учителей русского языка и литературы городских школ. Кроме того, двое участников из Реутова получили за диктант высший балл.

Награждение отличников и разбор грамматических трудностей пройдут 24 апреля в 14:00 в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 по адресу: улица Новая, 3, этаж 2. В этот же день участники акции смогут задать вопросы филологам. Жителей Реутова, получивших пятерки и четверки, ждут призы и подарки, а также сертификаты.

Генеральным спонсором «Тотального диктанта» в Реутове выступают АО «ВПК «НПО машиностроения» и молодежное объединение АО «ВПК «НПО машиностроения» при поддержке Московского областного регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Первый «Тотальный диктант» в 2004 году провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

В 2021 году диктант прошел с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Пять фрагментов текста Дмитрия Глуховского написали онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. По оценкам организаторов, всего 18-й «Тотальный диктант» написали 675 198 человек.