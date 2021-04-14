РИАМО - 14 апр. В течение 2021 года столичный образовательный проект для предпринимателей «Стартап-школа МБМ» будет проводить интенсивы для представителей креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Подать заявку на участие в интенсиве можно по 18 апреля включительно. Занятия первого потока начнутся 19 апреля. Пятидневный курс будет проводиться в очном формате в федеральном учебном центре «Русская школа управления».
Курс состоит из десяти модулей, в ходе которых предпринимателей научат командообразованию, бизнес-планированию, маркетингу, продажам. Слушатели смогут развить свои предпринимательские навыки и доработать идею стартапа. Также эксперты проконсультируют участников по вопросам ведения собственного дела.
Завершится образовательная программа бизнес-игрой «Подготовка и защита креативного бизнес-проекта». По итогам обучения выпускники получат сертификат.
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