РИАМО - 14 апр. В офисах «Мои документы» столичных районов Мещанский, Западное Дегунино и Алексеевский проведут капитальный ремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Будут отремонтированы помещения, обновлены и отремонтированы системы отопления, вентиляции, электроснабжения, сделана удобная навигация, чтобы заявителям было легче ориентироваться», - говорится в сообщении.

Кроме того, после ремонта центры госуслуг станут удобнее для маломобильных посетителей.

Офисы в районах Алексеевский и Западное Дегунино закроют на ремонт 23 апреля, в районе Мещанский - 30 апреля.

На время ремонта горожане могут воспользоваться услугами в других офисах «Мои документы». При этом территориальные центры по вопросам миграции отделов МВД России по Москве разместят в офисах «Мои документы» в соседних районах.