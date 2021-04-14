РИАМО - 14 апр. Первый беспилотный автомобиль на базе отечественного универсала начал перевозить анализы между корпусами Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С сентября прошлого года по территории больницы курсировал автомобиль зарубежного производства. Теперь его заменила отечественная разработка.

По словам директора «МосТрансПроекта» Александра Полякова, это первый подобный автомобиль, который используют для выполнения социальных функций. Оборудованием для беспилотного вождения машину оснастили специалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» и их коллеги из МАДИ.

Во время поездок за рулем автомобиля будет сидеть пилот-оператор. Это необходимо для обеспечения безопасности.