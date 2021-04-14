РИАМО - 14 апр. Всех пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на Марксистской улице в центре Москвы доставили в городские больницы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Утром в среду в районе дома 4 на Марксистской улице автобус №901 врезался в мачту освещения. Водителя, которого зажало в кабине, смогли достать спасатели.

По данным МВД, в результате ДТП пострадал сам водитель и еще шесть пассажиров. Все они доставлены в больницы с различными травмами для оказания медпомощи.

Согласно информации ГУ МЧС России по Москве, в аварии пострадали водитель и семь пассажиров в салоне автобуса.

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