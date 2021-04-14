РИАМО - 14 апр. Более 20 млн кв м недвижимости построили и ввели в эксплуатацию с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, более 15 млн кв м приходится на жилье.

«Особое внимание уделяется комплексному развитию территорий новой Москвы – вместе с жильем строятся социальные объекты, активно создаются новые рабочие места», – добавил Бочкарев.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ближайшие пять лет наряду с наращиванием темпов и объемов жилищного строительства существенно вырастут объемы возведения соцобъектов.

«За этот период за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы планируется построить 12 детских садов, 16 школ и 8 объектов здравоохранения. Сегодня строительство ведется уже по 17 из данных объектов», – добавил Жидкин.

Еще 112 соцобъектов возведут за счет инвесторов: 41 школа, 64 дошкольных образовательных учреждения и 7 поликлиник.

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