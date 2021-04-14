РИАМО - 14 апр. В столичной кофейне Cofix, где студентка отправилась антисептиком, выявили нарушения санитарных норм и правил, деятельность кофейни могут приостановить, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в кофейне в центре столицы студентке под видом минеральной воды продали антисептик, она сделала один глоток и почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали.

Управление Роспотребнадзора по Москве провело административное расследование в отношении ООО «Рахмилевич Сахар». В кофейне выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Там также не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия во время угрозы распространения Covid-19.

Так, в кофейне отсутствуют пятидневный запас дезинфицирующих средств, отдельное место для их хранения, инструкции по разведению. Со стороны руководства не контролируется использование масок и перчаток посетителями, а растворы дезинфицирующих средств готовят в моечной ванне для производственного инвентаря в помещении, где реализуют продукты.

Помимо этого, на рабочем растворе с дезинфицирующим средством нет маркировки с указанием названия и концентрации средства.

Юрлицо вызвали на составление протоколов об административном правонарушении и временном запрете деятельности. ООО «Рахмилевич Сахар» грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Материалы дела в отношении ООО «Рахмилевич Сахар» направят в Тверской районный суд с целью административного приостановления деятельности.