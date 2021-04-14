РИАМО - 14 апр. Столичная прокуратура организовала проверку в связи с дорожной аварией с участием пассажирского автобуса, произошедшей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, автобус врезался в фонарь. В результате аварии пострадали семь пассажиров и водитель, всем им оказывается медпомощь. Тяжелых травм у пассажиров автобуса не выявили.

«В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей», - говорится в сообщении.

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, причиной дорожной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя. При этом медосмотр перед рейсом мужчина прошел без замечаний.

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