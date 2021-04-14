РИАМО - 14 апр. В поселении Московский ТиНАО построят деловые центры, стадион для регби, детский сад и школу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За счет инвестора возведут общественные и жилые здания, стадион для регби с трибунами на 5 тыс. мест, а также детский сад на 180 воспитанников и школу на 350 учеников.

Кроме того, запланировано строительство двух общественно-деловых центров, здания для офисов и обустройство транспортной инфраструктуры. Здесь появится свыше 3,3 тыс. рабочих мест.

Проект планировки одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

В январе-феврале 2021 года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию недвижимость площадью свыше 400 тыс. кв. м.