В центре Москвы пассажирский автобус столкнулся с мачтой освещения, в результате аварии пострадали пассажиры и водитель автобуса.
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В центре Москвы пассажирский автобус столкнулся с мачтой освещения, в результате аварии пострадали пассажиры и водитель автобуса.
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