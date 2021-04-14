РИАМО - 14 апр. В дорожной аварии с автобусом на Марксистской улице в столице пострадали семь пассажиров и водитель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В районе дома 4 на Марксистской улице автобус №901 врезался в мачту освещения. Водителя зажало в кабине. Спасатели вытащили водителя, также они смыли разлившееся топливо.

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя. При этом медосмотр перед рейсом он прошел без замечаний.

У пострадавших пассажиров не выявили тяжелых травм.

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