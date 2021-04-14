РИАМО - 14 апр. Тяжелых травм не выявили у пассажиров автобуса, который врезался в мачту освещения на Марксистской улице в столице, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным городского Дептранса, пострадали семь человек. Водителя вытащили из кабины, где его зажало после ДТП. У него ушибы головы и ног. У пассажиров ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь.

Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя. При этом перед рейсом он без замечаний прошел медосмотр.

Водителю 42 года, в парке он работает 19 лет. Последний выходной у него был 11 апреля, ему был обеспечен межсменный отдых.

Автобус ЛиАЗ 2018 года выпуска также прошел технический осмотр перед рейсом.

«Мосгортранс» проведет служебную проверку по факту ДТП.

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