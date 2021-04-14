РИАМО - 14 апр. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал в своем Telegram-канале видео ДТП с автобусом на Марксистской улице, который врезался в мачту освещения.

ДТП произошло в районе дома 4 по Марксистской улице.

В ролике видно, как автобус едет по улице, затем набирает скорость, проезжает мимо остановки и неожиданно съезжает на тротуар, после чего врезается в столб.

По данным ГУ МЧС России по Москве, водителя после ДТП зажало в кабине. Помимо этого, пострадали пассажиры. В результате аварии никто не погиб.

Причиной инцидента стало резкое ухудшение самочувствия водителя. «Мосгортранс» проведет служебную проверку.