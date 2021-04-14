РИАМО - 14 апр. Причиной ДТП с автобусом на Марксистской улице в столице стало резкое ухудшение самочувствия водителя, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
ДТП произошло в районе дома 4 по Марксистской улице. Автобус №901 врезался в мачту освещения.
По предварительной информации, пострадали водитель автобуса и четыре пассажира. Погибших нет. Перед рейсом водитель прошел осмотр, автобус также прошел технический осмотр.
«Мосгортранс» проведет служебную проверку по факту ДТП.
По данным ГУ МЧС России по Москве, в ДТП пострадали девять пассажиров и водитель.
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