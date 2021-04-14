РИАМО - 14 апр. За год в образовательных вебинарах столичного департамента информационных технологий приняли участие свыше 500 тысяч москвичей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Участникам вебинаров рассказали, какие государственные услуги можно получить онлайн, как работать с компьютерными программами и мобильными приложениями, как оплачивать коммунальные счета и обезопасить себя от мошенников.

На вебинарах по информационной безопасности рассказали о потенциальных угрозах, с которыми могут столкнуться в интернете взрослые и юные пользователи, о работе программ антивируса, электронной почты и социальных сетей.

Кроме того, участники узнали, как настроить домашний интернет и увеличить объем памяти мобильного устройства.