«Работы будут проводиться прямо на месте, для этого специалисты установят специальные конструкции, которые позволят им добраться до всех элементов монумента. Ремонт пройдет под контролем Мосгорнаследия», - сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.