РИАМО - 14 апр. Бронзовый памятник Петру Столыпину возле дома правительства России отремонтируют, работы запланированы на 2022–2023 годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Работы будут проводиться прямо на месте, для этого специалисты установят специальные конструкции, которые позволят им добраться до всех элементов монумента. Ремонт пройдет под контролем Мосгорнаследия», - сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Перед началом работ специалисты оценят техническое состояние памятника. С его поверхности уберут загрязнения, исправят возникшие дефекты и приведут в порядок патину (голубовато-зеленый налет).
Памятник государственному деятелю Петру Столыпину установили 27 декабря 2012 года к 150-летию со дня его рождения.
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