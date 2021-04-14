РИАМО - 14 апр. В 12 столичных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, спортивных школах и культурных центрах - заработал бесплатный Wi-Fi, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в этих учреждениях установлено 78 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету», - сказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий столицы Александр Харитонов.

По его словам, бесплатный интернет позволит посетителям школ дополнительного образования и культурных центров всегда оставаться на связи с близкими. Чтобы подключиться к беспроводной сети Moscow_WiFi_Free, надо выбрать ее из числа доступных, а затем пройти идентификацию на mos.ru или по номеру телефона в браузере.

Точки доступа к Wi-Fi появились в детской музыкальной школе имени М.И. Табакова, двух филиалах детской школы искусств «Родник», в спортивном комплексе «Отрадное» и в других учреждениях.

В настоящее время жители столицы могут подключиться более чем к 20,2 тыс. точек сети Wi-Fi.

В Сети появилась интерактивная карта столичных парков и улиц с бесплатным Wi‑Fi>>