РИАМО - 14 апр. Утром в среду пробки на дорогах Москвы составили 3 балла из 10 возможных, вечером загруженность дорожной сети может вырасти до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Утром проблемы с движением наблюдаются на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Ярославском шоссе.

Проблем с движением нет на Волоколамском шоссе, а также Мичуринском и Ленинском проспектах.

На текущий момент на московских дорогах ведутся ремонтные работы, они осложняют дорожную ситуацию. Работы проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:00 плотность движения составит шесть баллов.