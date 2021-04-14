РИАМО - 14 апр. Столичные предприниматели могут подать заявки на участие в международных бизнес-миссиях в формате онлайн, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Бизнес-миссия - это серия встреч, на которых компании представляют свои товары и услуги потенциальным зарубежным байерам и деловым партнерам. В этом году при поддержке столицы планируется провести 25 бизнес-миссий, прием заявок на участие проводит Московский экспортный центр.
Она добавила, что в этом году главными отраслевыми направлениями стали электроника, медицина, информационные технологии, пищевая промышленность и машины.
Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку, чтобы московские предприниматели добились максимального результата от презентаций.
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в прошлом году московскую продукцию представили в 13 странах.
«По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 млн рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются», — добавил Фурсин.
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