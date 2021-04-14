РИАМО - 14 апр. Столичные предприниматели могут подать заявки на участие в международных бизнес-миссиях в формате онлайн, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Бизнес-миссия - это серия встреч, на которых компании представляют свои товары и услуги потенциальным зарубежным байерам и деловым партнерам. В этом году при поддержке столицы планируется провести 25 бизнес-миссий, прием заявок на участие проводит Московский экспортный центр.

«Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков — Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например, на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в этом году главными отраслевыми направлениями стали электроника, медицина, информационные технологии, пищевая промышленность и машины.

Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку, чтобы московские предприниматели добились максимального результата от презентаций.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в прошлом году московскую продукцию представили в 13 странах.

«По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 млн рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются», — добавил Фурсин.

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