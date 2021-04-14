РИАМО - 14 апр. В Москве задержан мужчина, которого подозревают в убийстве в фитнес-клубе на северо-западе столицы, личность подозреваемого и его местонахождение были установлены в короткие сроки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», – сказала Иванова.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) и части первой статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным СМИ, в фитнес-клубе в ЖК «Алые паруса» был убит 40-летний криминальный авторитет Альберт Рыжий (Али Гейдаров). Он получил не менее четырех огнестрельных ранений. Гейдаров был известен бесстрашным нравом, у него было множество врагов в криминальном мире.