РИАМО - 14 апр. В столичных парках открыли 32 пункта проката спортивного инвентаря, всего для жителей города откроют 50 точек с велосипедами, гироскутерами, самокатами и многим другим в 26 парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ближайшие две недели откроется еще 14 пунктов проката. К концу мая для посетителей парков будет доступно более 50 точек аренды спортинвентаря. Завершат свою работу они лишь глубокой осенью, когда установится холодная погода.

Больше всего пунктов проката инвентаря появится в Парке Горького. Широкий выбор транспортных средств для катания посетители найдут в парке «Фили». Ближе к началу лета в пунктах проката можно будет взять мячи для игры в волейбол, ракетки для бадминтона и другой инвентарь для спортивных игр на свежем воздухе.

В частности, в настоящее время посетители могут взять самокаты и велосипеды в шести пунктах проката Измайловского парка, по две точки открыли в парке «Фили» и ландшафтном парке «Митино». С 15 апреля заработают пункты проката в Парке Горького.

Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона>>