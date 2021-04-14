РИАМО - 14 апр. На территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» 17 апреля пройдет II открытая военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Заявки на участие в игре подали 108 юнармейских и военно-патриотических отрядов.

«Мы открываем новый соревновательный сезон в военно-патриотическом движении региона, и стартует он с игры «Юнармия, вперед!». Наши ребята посвящают много времени оттачиванию навыков военной подготовки», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что на таких мероприятиях ребята могут раскрыть свой потенциал, проявить волю, научиться работать в команде и почувствовать вкус победы.

Юноши и девушки от 12 до 17 лет посоревнуются в восьми конкурсах: смотре строя и песни, сборке-разборке автомата Калашникова и имитационной стрельбе из него, покажут свои знания в истории Великой Отечественной войны, воинских званиях, защите от оружия массового поражения и других темах.

В прошлом году победителем в игре «Юнармия, вперед!» стал можайский отряд «Крепость».

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